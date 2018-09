ÖBB Lärmschutzausbau fortgesetzt 

12.09.2018, 09:19 Uhr

Im Jahr 2015 wurde der 2. Abschnitt „Milchhofkurve - Bahnhof realisiert, der von den ÖBB in zwei Teilschritten umgesetzt wurde: Lärmschutzwänden von der „Milchhofkurve" bis in den Bereich nördlich des Bahnhofs. Ebenfalls wurde das Tragwerk der Stahlbrücke über die Gasteiner Ache eingehaust. Nach zweijähriger Unterbrechung wurde das Lärmschutzprojekt im heurigen Jahr mit einem 517 Meter langen Teilstück vom Bahnhof Richtung Norden fortgesetzt. Die Kosten für die bisher realisierten drei Teilabschnitte betragen rund 8,4 Millionen Euro, von denen die Gemeinde Bad Gastein rund 2,1 Millionen Euro zu tragen hat. Für die nächsten Jahre ist geplant, das Lärmschutzprojekt gemäß Vertrag, bis zur nördlichen Gemeindegrenze fortzusetzen und damit abzuschließen.Foto: Konrad RauscherHeuer wurde der Ausbau der Lärmschutzwände vom Bahnhof in Richtung Norden fortgesetzt.