Pfarrwerfener Kinder treiben es bunt

19.07.2017, 15:13 Uhr

Kunstprojekt schafft Spielraum für kreative Ideen.

"Wir machen Pfarrwerfen bunt"

PFARRWERFEN (ap). Die Pinsel sind gezückt, die Farben angerührt und kahle Möbel stehen bereit, denn der Kultur- und Museumsverein Pfarrwerfen hat sich gegen Langeweile in den Ferien etwas ganz besonderes einfallen lassen.Im Rahmen der Pfarrwerfener Aktivtage fand das Kunst-Projekt "Buntes Pfarrwerfen" statt. "20 Kinder waren begeistert und voller Eifer dabei, verschiedenste Möbel bunt zu gestalten. Und unsere Kursleiterinnen Barbara Eisl und Eva Schaffer waren von der Kreativität der Kinder begeistert", berichtet Claudia Witte, stellvertretende Obfrau des Vereins. Die kunstvoll gestalteten Möbelstücke sind noch einige Tage in Pfarrwerfen zu sehen, ehe sie von den Künstlern mit nach Hause genommen werden dürfen. "Ein großer Dank gilt den Sponsoren OBI Bischofshofen, IKEA und der Gemeinde Pfarrwerfen, die einen wichtigen Beitrag zu der sehr gelungenen Veranstaltung geleistet haben", so Witte.