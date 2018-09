Salzburg schmeckt beim Ortner

19.09.2018, 10:00 Uhr

Regionale kulinarische Genüsse mitten im Zentrum.

Das ganze Jahr über wird im Landgasthof Ortner eine einfallsreiche, bodenständige, aber verfeinerte Küche – mit besonderer Rücksicht auf Regionalität und Saisonalität – serviert. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen die Truthähne aus der eigenen Zucht! Ein Glücksfall für Genießer, die Wert auf beste Fleischqualität legen. Andere Produkte aus der Region wie die "SalzburgerLand"-Eier vom Pölzleitner aus Annaberg oder das regionale Wildfleisch vom Wieser ergänzen die einfallsreiche Küche. In Kürze werden übrigens die eigenen Gänse angeboten – nur solange der Vorrat reicht. Im Landgasthof Ortner wird frisch gekocht und für die Verwendung von regionalen Produkten gibt es alljährlich als Auszeichnung das AMA-Gastrosiegel.^WERBUNG

Sommerschnitzel mit Kartoffelspalten

Kontakt

Zutaten: 4 Stk. Truthahnschnitzel, 2 mittelgroße Zucchini, 2 Stk. Tomaten, 30 dag Mozzarella, Basilikumpesto.Beilage: gebackene würzige Kartoffelspalten, 8 Stk. Kartoffel, Maizena, Paprikapulver, Salz, Pfeffer.Zubereitung: Zucchini in dünne Scheiben schneiden und in Öl anbraten, auf die angebratenen Truthahnschnitzel aufteilen. Tomaten in Scheiben schneiden und mit Basilikumpesto bestreichen, auf die Zucchinischeiben geben und mit in Scheiben geschnittenem Mozzarella abschließend belegen. Im Rohr bei ca. 240 Grad überbacken.Für die Kartoffelspalten gekochte kalte Kartoffeln mit Schale in Spalten schneiden. Maizena, Paprikapulver, Salz und Pfeffer vermengen und darin wälzen. Anschließend in heißem Fett schwimmend ausbacken.Weitere Rezepte unter www.salzburgschmeckt.at



Landgasthof OrtnerHauptstraße 3875531 Eben im PongauTel.: 06458/20470