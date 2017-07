15.07.2017, 17:20 Uhr

Der Mann wurde von der Baustelle direkt ins Klinikum nach Schwarzach gebracht.

EBEN. Am Freitag verletzte sich in Eben ein 36-jähriger Pongauer bei Arbeiten auf einer Baustelle. Beim Hantieren mit einem Winkelschleifer erlitt der Mann Schnittverletzungen am rechten Unterarm und an den Oberschenkeln. Er wurde verletzt ins Krankenhaus Schwarzach gebracht.