St. Veiter Kirschblütenfest lässt die Frucht wieder hochleben

03.05.2017, 10:50 Uhr

Dass die heimische Frucht viel zu bieten hat, wurde beim Kirschblütenfest in der Gärtnerei Tautermann deutlich. Dort gab es St. Veiter "Kerschmuas", Kuchen, Essig oder Edelbrände zu kosten und Seife zu riechen. „Die St. Veiter Kirsche mag sonnige Standorte und einen steinigen Boden“, weiß Gärtnermeister Rudi Tautermann. Da ist die „Salzburger Sonnenterrasse“ gerade richtig für diese Kirsche.Warum die St. Veiter Kirsche irgendwann an Bedeutung verlor, erklärt Josef Putz von der Landwirtschaftskammer Salzburg: „Die Früchte sind hoch oben am Baum, das macht die Ernte mühsam. Außerdem gab es später in den Supermärkten zu jeder Saison günstige Kirschen zu kaufen.“Damit der Aufschwung der Obstsorte nachhaltig gesichert wird, legtedie Gärtnerei Tautermann gemeinsam mit den Bauern und dem Obst- und Gartenbauverein eine Plantage von 600 Bäumen an. Auf die Ernte gilt es noch zu warten, denn bislang hat es das Wetter nicht gut mit den Kirschblüten gemeint.