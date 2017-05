Tag der Blasmusik in der Volksschule Mühlbach am Hochkönig

10.05.2017, 15:39 Uhr

Andreas Neureiter der die 4. Volksschule besucht, gewann Anfang März den 1. Preis beim Jugendmusikwettbewerb prima la musica“ Herzliche Gratulation“, spielte mit Stabführer Johannes Andexer ein Tenorhornduett vor den SchülerInnen.Am Nachmittag im Rahmen des Elternsprechtag der Schule konnten sich Eltern und Kinder über die Bergkapelle Mühlbach, Instrumente und Musikunterricht am Infostand bei Jugendreferenten Markus Schilchegger und Sandra Kendler informieren.Ein großer Dank geht an die Direktorin Brigitte Kendlbacher und ihrem Lehrerinnenteam für diese tolle Möglichkeit die Musikkapelle zu präsentieren.

Am Mittwoch 17. Mai 2017 um 17:00 Uhr findet im Kulturzentrum Knappenheim in Mühlbach am Hochkönig ein Schülerkonzert mit Mühlbacher MusikumschülerInnen statt. Im Anschluss gibt es die Anmeldemöglichkeit fürs Musikum bis 19:00 Uhr.