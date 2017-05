Tresor mit Schubkarre "geliefert"

08.05.2017, 11:32 Uhr

In der Nacht auf 7. Mai 2017 drangen unbekannte Täter in einen Gastronomiebetrieb in Bad Gastein ein. Sie schlugen die Scheibe eines Fensters ein und gelangten so in das Objekt. Aus dem Büroraum rissen die Täter einen Tresor aus der Verankerung und nahmen diesen samt Inhalt mit. Der Tresor wurde mittels einer Schubkarre fortgeschafft.