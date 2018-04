Was macht eine Mechatronikerin eigentlich?

30.04.2018, 10:27 Uhr

Meinung

Endlich war wieder "Girls' Day". An diesem Tag sind Mädchen eingeladen, Firmen kennenzulernen, in denen typische Männerberufe ausgeübt werden. Und ja, trotz geschlechtergerechtem Sprachgebrauch kann man das Wort "Männerberuf" noch verwenden. Denn trotz 200 verschiedener Lehrberufe, die jungen Menschen heute in Salzburg offenstehen, entscheidet sich die Hälfte der Mädchen immer noch für traditionelle Lehrberufe wie Bürokauffrau, Einzelhandelskauffrau und Frisörin. Kein Problem, wenn das der Traumberuf ist. Schade aber, wenn sie gewählt werden, weil die Mädchen die anderen 199 nicht kennen. Es ist doch ganz klar, dass sich die Tochter nicht vorstellen kann, als Mechatronikerin zu arbeiten, wenn sie als Kind nie ausprobieren konnte ... – was eigentlich zu tun? Sehen Sie, genau das ist das Problem! Wenn Mama nicht weiß, was eine Mechatronikerin macht, kann sie es der Tochter nicht erklären. Darum hat Salzburg die Projekte MINT, Spürnasenecke und Girls' Day ins Leben gerufen, damit Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik keine Schreckgespenster für Mädchen bleiben.

