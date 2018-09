Was von der Monarchie bleibt – Fotos aus dem Bezirk gesucht

14.09.2018, 15:21 Uhr

1918 ging die Zeit der Monarchie zu Ende und Österreich wurde eine Republik. Nun suchen wir Fotos von Plätzen, Straßennamen oder Gebäuden, die auch heute noch an jene Zeit erinnern.



Was von der Monarchie blieb – Straßennamen, Plätze, Gebäude

SALZBURG. Das Ende des ersten Weltkriegs läutete auch das Ende der Monarchie in Österreich ein. So wurde am 12. November 1918 in Wien die Republik Österreich ausgerufen. Doch noch heute erinnern Gebäude, Straßennamen oder Plätze an die Monarchie in Österreich.Wir suchen Fotos von Straßen, Plätzen oder Gebäuden aus den Bezirken Salzburgs, die noch heute an die Monarchie erinnern. Das kann ein Schloss sein oder eine Burg, ein Bahnhof oder auch ein Straßenname. Schicken Sie uns einfach das passende Foto und mit etwas Glück, wird Ihr Foto in unsere Bezirksausgabe gedruckt.

Die Helden der Republik

Foto scannen und an die Redaktion in Ihrem Bezirk schicken:

Die erste Republik hat aber auch wichtige Persönlichkeiten hervorgebracht. Diese werden häufig in Straßennamen gefeiert. Gibt es in Ihrem Bezirk Straßennamen, die an eine dieser Persönlichkeiten erinnert? Wenn ja, dann schicken Sie uns ein Foto vom Straßennamen und nennen Sie uns den Ort, wo Sie diese Straße gefunden haben.Senden Sie uns ein Foto aus Ihrem Bezirk mit einem Straßennamen, mit den Plätzen oder Gebäuden. Schreiben Sie dazu, wo das Foto aufgenommen wurde, wer es gemacht hat und wer bzw. was auf dem Foto zu sehen ist.salzburg.red@bezirksblaetter.comflachgau.red@bezirksblaetter.vomtennengau.red@bezirksbaletter.compongau.red@bezirksblaetter.compinzgau.red@bezirksblaetter.comlungau.red@bezirksblaetter.comGerne können Sie das Bild auch hier hochladen.Bitte geben Sie uns aus Datenschutzgründen auch die Quelle des Fotos bekannt.