Wie denkst du über Europa?

28.04.2017, 09:23 Uhr

Der zweite Europa Poetry Slam in St. Johann holt wortgewandte Jugendliche auf die Bühne.

Texten Leben einhauchen



„Europa – Wohin gehst du?“ – diese Frage stellen sich Jugendliche beim zweiten Europa Poetry Slam in St. Johann. In Zusammenarbeit mit dem Slamlabor und Akzente Salzburg veranstaltet der das EDIC Südliches Salzburg – Pongau diesen Event, bei dem sich Teilnehmer ihre Meinung in Versen, Raps oder als Standup-Comedy von der Seele reden.Acht junge Poeten treten im eleganten Wortgefecht gegeneinander an. "Sie sind aufgerufen, sich zum Thema Europa zu äußern, nicht als Thema einer Lesung, sondern zu performen", erklärt Stephan Maurer vom Regionalverband Pongau und EDIC. "Sie können ihren Text schreien, flüstern oder jaulen. Sie sollen ihn rhythmisch und wenn möglich auswendig vortragen, um ihrem Text Leben einzuhauchen."findet am 12. Mati um 18.30 Uhr im Haus der Musik in St. Johann statt. Infos: europedirect@pongau.org. Eintritt frei!