"Wir sind bei der Sicherheit blauäugig"

19.09.2018, 10:08 Uhr

Martin Kaltenegger vom Landeskriminalamt Salzburg im Gespräch über Dämmerungseinbrüche.

SALZBURG.Das sind Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser in den Herbst- und Wintermonaten zwischen 16 und 21 Uhr. Grund dafür, dass es hier zu vermehrten Einbrüchen kommt, ist das frühe Einsetzen der Dämmerung. Für die Täter ist zu dieser Zeit leicht erkennbar, ob Personen im Objekt anwesend sind, oder nicht. Außerdem können Sie sich zu dieser Tageszeit unauffällig in Wohngebieten bewegen.

Die Täter sind klug genug, sich anzupassen. Manche sind mit Frau und Kindern unterwegs, sind normal gekleidet, oder geben sich als Handwerker aus. Selbst ein Spaziergänger in einer Wohnsiedlung ist zur Dämmerungszeit nicht ungewöhnlich und wird kaum jemanden veranlassen, die Polizei zu rufen.Die häufigsten Dämmerungseinbrüche passieren in der Stadt Salzburg und Umgebung. Bevorzugt werden Wohngebiete entlang der Bundesstraßen und der Autobahn. Täter spezialisieren sich auf bestimmte Einbruchsobjekte – z.B. auf Wohnungen oder Wohnhäuser. Jeder Täter hat auch einen bestimmten „Modus operandi“, also eine bestimmte Vorgehensweise mit der er Einbrüche begeht. Manche Täter greifen gezielt Wohnungstüren an, andere wiederum gehen auf Terrassentüren oder Fenster. Die meisten Täter wählen nach dem Zufallsprinzip aus. Sie entscheiden im Moment, ob die Voraussetzungen einladend sind.Naja, ich würde nicht unbedingt nach Außen zeigen, dass ich viel besitze. Vornehme Zurückhaltung ist angebracht. Man muss sich selbst die Frage stellen: Welche Reize löse ich durch mein Verhalten bei einem potentiellen Einbrecher aus? Wer sich entschließt nachzurüsten, sollte sich im Landeskriminalamt in Salzburg melden. Wir bieten einen kostenlosen Beratungsdienst an, schauen uns das Haus oder die Wohnung an und erstellen eine Schwachstellenanalyse.Wir beginnen bei der Grundstücksgrenze. Wir schauen, wie sichtgeschützt man sich am Objekt entlangbewegen kann; wie gut die Außenbeleuchtung ist und wir berücksichtigen allgemein den sicherheitstechnischen Zustand des Objektes.Was in der Masse als Eingangstür eingesetzt wird, ist sicherheitstechnisch unbefriedigend. Ab der Widerstandsklasse 3 nach Ö-Norm B 5338, wäre der Schutz sehr gut. Viel ist auch schon getan, wenn in Wohnungstüren oder Haustüren ein entsprechender Sicherheitsschließzylinder eingebaut wird. Ein derartiger Zylinder kostete rund 200 Euro. Schließzylinder sollte außerdem alle zehn bis 15 Jahre getauscht werden. Fester und Terrassentüren sollten die Widerstandsklasse 2 aufweisen, dann sind die Zuhaltungen und Beschlagselemente Aufhebelsicher ausgestaltet, der Griff ist versperrbar und die Verglasung ist durchwurfhemmend.In den letzten Monate kam das häufiger vor. Dazu muss man wissen, dass die Nachbarn leider erst sehr spät die Polizei verständigen. Meist geben sie erst im Nachhinein an, verdächtige Wahrnehmungen gemacht zu haben. Ja, unbedingt. Haben Sie keine Scheu davor anzurufen, wenn sie verdächtige Personen oder Autos in Ihrem Siedlungsgebiet sehen. Ein Polizeieinsatz ist kostenlos, auch wenn es ein falscher Alarm war.Die Wahrscheinlichkeit, Tätergruppen zu stellen, ist eher gut bei uns. Wir werten viele Spuren aus, die in einer europaweiten Datenbank verfügbar sind. Da die Täter meistens Serienmäßig vorgehen, ist das Risiko für sie hoch, dass ihre Daten irgendwo in Europa aufscheinen.Die Menschen in Salzburg sind zum Teil noch ziemlich blauäugig, was Einbruchskriminalität betrifft. Man sollte das ganze aber auch nicht größer machen, als es ist. In Salzburg beschäftigen uns eine Hand voll Tätergruppen. Wichtig ist, die Schutzmaßnahmen einzusetzen, die man besitzt – also die Alarmanlage auch einzuschalten und die Türen zu versperren, nicht nur zu schließen.Es ist nicht schlau seinen Standort Preiszugeben. Ich empfehle sämtliche Anzeichen auf Abwesenheit zu vermeiden – auch Abwesenheitsnotizen im Mailkonto oder am Anrufbeantworter. Beauftragen Sie jemanden mit der Gartenpflege, der Schneeräumung oder dazu, den Postkasten zu leeren.