"Züchter des Jahres" kommen aus dem Pongau

27.04.2017, 16:27 Uhr

Bischofshofener Züchterfamilie Lechner bringt zwei besondere Stuten aus der selben Zucht hervor.

Seltenen Blauschimmel

Die Züchterfamilie Anja und Georg Lechner aus Bischofshofen wurde zum "Züchter des Jahres 2016" gekürt. Der Landespferdezuchtverbandes Salzburg wählte die Bischofshofener Familie unter 1.007 Mitgliedern aus.Seit 35 Jahren werden am Hof der Familie Lechner Norikerpferde gezüchtet. Seit 2002 widmet sie sich am Fuße der Paul-Außerleitner-Schanze besonders der Zucht der seltenen Blauschimmeln bzw. „Mohrenköpfen“. Seitdem tummeln sich am Gaisberg jedes Frühjahr Fohlen, die mit schwarzem Farbkleid auf die Welt kommen und erst bis zum Herbst die typisch silbrig-blaue Farbe erhalten. Kopf, Behang und Gliedmaßen bleiben hingegen schwarz.

Ausdrucksstarke Florina

Saphira schafft's ins Stutbuch

Bei der Landesjungstutenschau im Herbst 2016 stellten die Lechners mit der dreijährigen Stute Florina die 1. Reservesiegerin der besten drei- und vierjährigen Jungstuten salzburgs. Die großgewachsene, ausgeglichene und ausdrucksstarke Jungstute sicherte sich auf der Bundesjungstutenschau den 6. Platz der dreijährigen Stuten.Die ebenfalls vorgestellte Stute Saphira wurde mit 7,86 Punkten ins Stutbuch eingetragen. Besonders erfreulich ist, dass beide Stuten aus eigener Zucht stammen.