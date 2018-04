Landtagswahl Salzburg 2018: So wählt der Pongau

22.04.2018, 08:00 Uhr

Das Ergebnis der Salzburger Landtagswahl im Pongau – die untenstehende Grafik wird laufend aktualisiert und zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand.

PONGAU. Am heutigen Sonntag, 22. April, wird in Salzburg ein neuer Landtag gewählt. Wir informieren Sie am Wahltag ausführlich über das Ergebnis und die Reaktionen der Politiker.Ab 16 Uhr finden Sie hier die ersten Ergebnisse aus den Gemeinden.

Im Pongau sind exakt 57.700 Personen wahlberechtigt. Erstmals seit 1945 kam es somit zu einem Rückgang (-0,1 Prozent) der Wahlberechtigten: Bei der Landtagswahl 2013 durften noch 73 Personen mehr ihre Stimme abgeben. Fünf Grundmandate sind im Pongau zu vergeben.