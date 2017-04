Positive Energie in Radstadt

27.04.2017, 14:16 Uhr

Auszeichnungen für den Ausbau erneuerbarer Energie und die Steigerung von Energieeffizienz.

Radstadt setzt auf Energieeffizienz. Für mehrere städtische Maßnahmen wurden der Gemeinde heuer zwei Auszeichnungen zu Teil. "Im Rahmen des e5-Programmes wurde uns im März das dritte 'e' übergeben", sagt Bürgermeister Josef Tagwercher. "Alle zwei Jahre gibt es eine Evaluierung. Wir sind bereits seit 2011 e-5 Gemeinde." Punkte für das dritte "e" sammelte Radstadt durch die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf dem Gemeinde-Bauhof und auf dem neuen Schulgebäude. "Außerdem wurde das Trinkwasserkraftwerk Bürgerberg fertiggestellt, dessen Strom wir für das Seniorenheim und die Straßenbeleuchtung verwenden."

Für dieses Projekt "Trinkwasserkraftwerk – 100 Prozent Ökostrom für Radstadt" erhielt die Gemeinde kürzlich den "Energy Globe" in der Kategorie Wasser. Mit der neuen Wasserversorgung für Radstadt wird zusätzlich Ökostrom erzeugt. Das Trinkwasserkraftwerk mit einer Leistung von 53 Kilowatt erzeugte 300.000 Kilowattstunden Ökostrom. Zwei Drittel davon können in der Gemeinde verbraucht werden.Um den Strom von der Photovoltaikanlagen noch besser nutzen zu können, schafft die Gemeinde bald eine Elektro-Nutzfahrzeug (Klein-LKW) für den Bauhof an. "Weitere zwei Elektroautos wurden dem Reinhalteverband zur Verfügung gestellt", berichtet der Bürgermeister. Im Zuge des großen Innenstadt-Neugestaltung wird die Straßenbeleuchtung auf Stromsparende LED-Lampen umgestellt. Zur bereits bestehenden E-Bike-Ladestation wird auch eine Tankstelle für E-Autos gebaut. "Diese wird nach den Bauarbeiten am Prehauserplatz aufgestellt", sagt Tagwercher.Auch die Landesregierung würdigt das Engagement der energiebewussten Gemeinden und betont ihre Vorbildfunktion: "Es liegt an jedem Einzelnen von uns, den Folgegenerationen eine intakte und lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Die Gewinner des Energy Globe haben einen wertvollen Beitrag dafür geleistet, indem sie zeigen, was im Bereich Energie möglich ist. Damit sollen möglichst viele Menschen motiviert werden, einen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Energieziele zu leisten", betonte Landesrat Josef Schwaiger bei der Verleihung des Energy Globes.