Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist selbstlos tätig. Das Fördervolumen beträgt derzeit rund eine Mio. EUR. Damit unterstützt die Deutsche Stiftung für Herzforschung jedes Jahr verschiedene Projekte von hohem wissenschaftlichen Niveau auf den Gebieten der klinischen Forschung und der Grundlagenforschung.

Zusätzlich lobt die Stiftung einen weithin anerkannten Wissenschaftspreis für außergewöhnliche Forschungsleistungen aus – den Wilhelm August und Sarah Brecht-Forschungspreis.

Seit ihrem Gründungsjahr 1988 stieg das Stiftungsvermögen erfreulicherweise stetig an. Das ist gut so, jedoch muss das Kapital dringend weiter wachsen, um die Herzkreislaufforschung in Deutschland noch entschiedener voranzubringen. Deshalb ist die Deutsche Stiftung für Herzforschung auf langfristige Hilfe angewiesen - neue Stifterinnen und Stifter sind herzlich willkommen!

Expertise und Empathie

Für die EU-Stiftung für Herzforschung ist die persönliche Verbundenheit aller Beteiligten zum Thema charakteristisch – ob aus beruflichen oder privaten Gründen: Den Gremien gehören namhafte Zahnärzte, Allgemeinmediziner, Herz- und Gefäßchirurgen sowie Ärzte an, die auf dem Gebiet der Herz-Kreislauferkrankungen wissenschaftlich tätig sind. Mit ihren Expertisen begründen sie den ausgezeichneten Ruf, den sich die Stiftung in Fachkreisen erworben hat.

Die Stifterinnen und Stifter sind häufig selbst von Herzkreislauferkrankungen betroffen oder haben Erfahrungen aus ihrem nahen Umfeld damit. Auf diese Weise verbindet sich in der Stiftung ein hoher Sachverstand mit großem Engagement und viel Empathie. Das wissen auch die unterstützten Forscherinnen und Forscher zu schätzen: Sie erleben die Stiftung als aufmerksame Forscher, die den engen Kontakt sucht und den Werdegang der Geförderten mit großem Interesse verfolgt.