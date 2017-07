26.07.2017, 09:07 Uhr

In einem sehr spannenden Match stand es nach 95 Minuten 2:2, im Elferschießen setzte sich der Favorit aus der Regionalliga West knapp mit 4:3 durch, und steigt in die nächste Runde auf.

Der nächste Gegner im Cup heißt SV Mühlbach am Hochkönig





Torschützen:

SC Pfarrwerfen: Raffael Krameter und Lukas Hüttenmaier

TSV St. Johann: Leonardo Barnjak und Dominik Waldl





Schiedsrichterbesetzung: Markus Tiefgraber, Temizkan E. und Schiller B.