Altenmarkt bleibt an Tabellenspitze dran

15.09.2018, 17:42 Uhr

4:0 gegen den FC Puch

ALTENMARKT (pew): Der UFC Altenmarkt konnte sich in der letzten Saison nur noch gerade so in der Liga halten und stellte darum in der neuen Saison einiges um. Mit Johann Davare wurde nicht nur ein neuer Trainer an Bord geholt, sondern auch der derzeit Führende in der Torschützenliste Sebastian Hertelt, der nach acht Spielen schon bei zehn Toren hält, kam in der Sommerpause von Feldkirchen zum Ennspongauer Verein. Der FC Puch hingegen muss mit der schlechtesten Abwehrreihe der Liga gegen eine der heuer gefährlichsten Offensivmannschaften um jede Torchance kämpfen um sich von den hinteren Tabellenplätzen fernzuhalten.

UFC startet stark

Schon in den ersten Minuten der Partie machten die Altenmarkter Hausherren klar, dass sie heute den dritten Sieg in Folge einfahren wollten. Fast mit dem Anpfiff wurde man zweimal nach Eckbällen gefährlich. Nach fünf Minuten wurde ein Altenmarkter Stürmer vom Goalie aus Puch regelwidrig zu Fall gebracht und der beste Torschütze der Liga, Sebastian Hertelt verwandelte den folgerichtigen Elfer souverän.

Altenmarkt lässt nicht nach

Bis in die 31. Minute konnten die Gäste der drückenden Oberhand der Altenmarkter Gegenwehr leisten, doch dann war es erneut Sebastian Hertelt, der mit seinem neunten Saisontreffer das wichtige 2:0 erzielte.



4:0 zur Pause

In der 39 Spielminute fängt der Altenmarkter Kapitän Markus Buchacher dann einen schlampigen Pass der Gäste ab, umkurvt daraufhin den Schlussmann der Tennengauer und stellt auf 3:0. Noch hatten die Pongauer Hausherren aber nicht genug: in Minute 44 wird abermals ein Spieler des UFC im Strafraum gefoult und wieder war es Sebastian Hertelt, der mit seinem dritten Tor im Spiel seinen lupenreinen Hattrick komplett machte.

Puch K.O.

In einer größtenteils ereignislosen zweitern Halbzeit fokusierte sie die Elf des USC mehr aufs verteidigen und kontern, jedoch konnten die Gäste die dadurch entstehenden Räumen kaum nutzen und gingen somit mit einer 4:0 Niederlage vom Platz.



„Arbeitssieg“

„Nach einer harten Partie gegen den SAK im Cup haben wir uns den Sieg heute hart erarbeiten müssen. Dennoch haben wir schon den Blick nach vorne gerichtet und erwarten eine wiederum harte Partie unter der Woche.“, so der neue Trainer des UFC Altenmarkt, Johann Davare.