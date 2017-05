Die Natur als schönstes Yogastudio

12.05.2017, 14:04 Uhr

Yogafrühling Gastein holt internationale Yogastars ins Tal, auf die Berge und vor den Wasserfall.

"Atme die Berge"

Krähe, Kobra, Heuschrecke und Hund – wer diese Tiernamen zwischen 24. Mai und 5. Juni in Gastein häufiger hört, muss nicht mit einer ungewöhnlichen Tierwanderung zu rechnen. Diese Begriffe bezeichnen Übungen im Yoga, welche die Muskulatur kräftigen und das Wohlbefinden steigern sollen. Das ist auch Ziel des "Yogafrühlings Gastein – Atme die Berge", der heuer zum vierten Mal stattfindet.40 Yogalehrende leiten über 350 Kurseinheiten an den schönsten Plätzen in Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein. Vor der Bergkulisse des Nationalparks Hohen Tauern, an mystischen Plätze nahe des Gasteiner Wasserfalls, oder am Gipfel des Stubnerkogels – überall wird die Natur zum Yogastudio gemacht.

Young Ho Kim leitet Kurse

Passt zur Kurdestination



Pongauer eingeladen

"Unter den zahlreichen Top-Yogalehrenden sind heuer auch einige Stars der internationalen Yogaszene dabei ", freut sich Organisatorin Elfi Mayr. Einer der weltweit bekanntesten Yogalehrer, Young Ho Kim, der das größte Yogastudio Europas in Frankfurt leitet, wird in Gastein ebenso Kurse anbieten, wie die Schauspielerin Natalie Alison („Sturm der Liebe“), die mittlerweile auch als innovative Yogalehrerin große Erfolge feiert. „Immer mehr erstklassige Yogalehrende nutzen Gastein, um neue Trends vorzustellen und so können wir unseren Gästen immer wieder Neues bieten“, erklärt Mayr.Diese Veranstaltung passe besonders gut ins Gasteinertal, weil es eine Kurdestination mit einzigartigen Heilmitteln ist. Auch im Rahmen der Gesundheitsvorsorge habe das Tal viel zu bieten – "und zu diesen Präventionsangeboten ist Yoga mit seinen Atem-, Bewegungs- und Entspannungsübungen eine ideale Ergänzung", weiß die Organisatorin.Die über 350 angebotenen Einheiten sind sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet. Einsteiger können sich einen Überblick verschaffen und den richtigen Yogastil – Anusara-Yoga, Forrest Yoga, Pool Yoga oder Zen-Meditation – für sich finden. Zu den Kursen können sich auch Pongauer und alle anderen Interessierten anmelden", so die Organisatorin.Infos unter www.yoga-gastein.com