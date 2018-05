ESV Sanjindo weiter ungeschlagen 

06.05.2018, 11:52 Uhr

9-5 Sieg gegen WAT Stadlau

BISCHOFSHOFEN (pew). Unter tosenden Fangesängen stellte sich der Bischofshofner Judoklub ESV Sanjindo dem Aufsteiger WAT Stadlau in der 2. Judobundesliga. Die Vorzeichen versprachen einen spannenden Kampf, denn beide Teams konnten den Ligaauftakt erfolgreich gestalten und mit breiter Brust in die zweite Runde gehen.

Sanjindo problemlos

Schon im ersten Durchgang stellten die Hausherren aber die Weichen auf Heimsieg als nur zwei der sieben Begegnungen verloren gingen. An dieser Dominanz der Gastgeber sollte sich auch in der zweiten Hälfte Nichts ändern, denn sowohl der in dieser Saison noch ungeschlagene Herbert Wicker, als auch der Legionär aus Großbritannien Frazer Chamberlain konnten beide Runden ungefährdet für sich entscheiden und auf den verdienten 9:5 Endstand stellen.

„Heimfestung bleibt bestehen“

„Wir haben heute wieder eine perfekte Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Somit bleibt unsere Heimfestung zumindest bis zum 19. Mai bestehen. Dann geht es gegen die ebenso noch ungeschlagenen Herren des UJZ Mühlviertel 2.“, so der Kämpfer des ESV Sanjindo Lukas Deutschmann.