Fussball als völkerverbindender Ferienspaß

20.07.2017, 16:30 Uhr

Die Suzuki Streetsoccer Fun Tour 2017 macht Station in St. Johann und setzt heuer sogar noch einen drauf.



Eine Woche verlängert



Sport spricht alle Sprachen

ST. JOHANN (ap). "Es sind immer wieder Gänsehaut-Momente, wenn man beobachtet, wie sich die Kinder nach anfänglichen Berührungsängsten zu echten Freunden entwickeln", erzählt der Koordinator der Streetsoccer-Tour, Klaus Maier und ergänzt "Fußball ist eben völkerverbindend."Zwei Wochen lang Fußballspielen und neue Leute kennen lernen hieß es für fußballbegeisterte einheimischen und urlaubenden Kinder und Jugendliche in St. Johann. Die Kids kämpften bei zahlreichen Blitzturnieren am Streetsoccer Court mit Kunstrasenbelag und entspannten danach in der Chillout-Lounge. "So schaffen wir eine optimale integrative und kostenlose Plattform für Jugendlichen während der Ferien, worauf sich auch die Eltern verlassen können", erläutert Maier. Und so war es auch der Wunsch der Stadtgemeinde St. Johann, dass die Tour heuer erstmals zwei Wochen Station in St. Johann macht.Integration wird hier groß geschrieben. "Die Regeln beim Fußballspielen sind für alle gleich, so gibt keine sprachlichen Barrieren. Die Verständigung geschieht spielend, oft auch nur mit Händen und Füßen", so Maier. "Richtig toll ist es, weil es nichts kostet und weil alle Kinder spielen dürfen. Ich komme mit meinen Freunden einfach vorbei und wir spielen mit", ist der 13-jährige Johannes Novotny begeistert, ehe es ihn wieder auf den Platz zieht, weil das nächste Spiel gerade angepfiffen wird.

ZUR SACHE: Die weiteren Termine

Die SUZUKI Streetsoccer Fun Tour bleibt nocham Parkplatz der Neuen Mittelschule, wo weiterhin alle Kids jederzeit willkommen sind.Weiter geht es dann vom 0am Sportplatz insowie vonam Sportplatz in Kuchl.Mehr Infos unter sports-and-more.at