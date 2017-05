Hart umkämpfter Derbysieg des UFC Altenmarkt 1b.

13.05.2017, 23:30 Uhr

Die Gäste aus Flachau waren in der Anfangsphase feldüberlegen, doch das erste Tor erzielten die Gastgeber durch Andreas Tripolt in der 23. Spielminute. Fast im Gegenzug erzielte Maximilian Skringer in Minute 25 das 1:1.In der 2. Spielhälfte waren es wieder die Heimischen die mit 2:1 in Führung gingen durch Bernhard Birnbacher. Die Flachauer waren auch diesesmal nicht geschockt und Spielertrainer Johannes Ortner erzielte den 2:2 Ausgleich in der 58. Spielminute. Zum dritten mal im Spiel gingen die Altenmarkter in der 62. Spielminute in Führung durch einen Doppelpack von Andreas Tripolt, der damit auch den Endstand fixierte.