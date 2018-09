Jakob Schober gelang erster EM-Podestplatz

11.09.2018, 09:19 Uhr

"Es war ein sehr schweres Rennen mit wechselnden Bedingungen. Bei einem Starterfeld von 46 Autos darf man sich keine Fehler leisten. Ich bin überglücklick über meinen bis dato größten Erfolg in der EM", freut sich Schober. Jetzt steht für den Pongauer das Saisonfinale am legendären Nürburgring am Programm.____________________________________________________________________________________Du möchtest über Stories in deinem Bezirk informiert werden?Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081