Konflikt- und unfallfrei auf dem Trail - Kostenloses SAAC Bike Camp

Mountainbiken ist mittlerweile viel mehr als nur ein Ausdauersport. Aus den zahlreichen neuen Bikes, die die Industrie laufend auf den Markt bringt, ergeben sich viele unterschiedliche Spielarten. Single Trails Fahren und in Bikeparks ballern gehört mit zu den beliebtesten. Mit der wachsenden Zahl an Bikefans steigen aber auch die Unfallzahlen. Vor allem die gemeinsame Benützung von Bergwegen schafft leider immer noch sehr viele Konflikte.

SAAC will mit Head-Guide Kurt Exenberger und Unterstützung der Tourismusregionen, Bergbahnen sowie der Tirol Werbung das Miteinander am Berg harmonischer gestalten. Eine selbst erstellte Trail-Ethik ist die Grundlage in den Theorie-Einheiten der SAAC Bike Camps. Daneben ist es aber auch wichtig, dass die TeilnehmerInnen lernen, wie die perfekte Ausrüstung aussieht, was wie am Rad laufend zu kontrollieren ist und welche Protektoren mit auf Tour gehören. In der Praxis geht es um das Erlernen bzw. Verbessern der Fahrtechnik und kleinere Reparaturen unterwegs sowie das Verhalten im Notfall. Die Planung eines Bike-Ausfluges ist ein weiteres Thema.- Fahrtechnik- Material- Sicherheitsaspekte- Ethik und NachhaltigkeitTeilnahmevoraussetzungen- Bike in Top Zustand – Full-Suspension Bike, gute Bereifung (2,25 Zoll oder breiter), gewartete Scheibenbremsen;- robuster Halbschalenhelm und Knieprotektoren- Bike-Erfahrung und Kondition: 500 Höhenmeter bergauf sollten an einem Tag machbar seinWann: Freitag, 16.06.17 - 18:00 UhrDauer: bis ca. 21:00 UhrWo: Schulungsraum Bergbahnen AG Wagrain, Grafenbergbahn, Markt 59, 5602 Wagrain,Büro - 2. StockWann: Samstag, 17.06.17 - 09:00 Uhr bis ca. 15:30 UhrWo: Bikepark WagrainTreffpunkt: 08:45 Uhr Parkplatz Seilbahn Flying Mozart, 5602 WagrainFreeride- und Downhillbikes können im Bike- und Guidingcenter an der Talstation der Seilbahn „Flying Mozart“ ausgeliehen werden, ebenso Vollvisierhelme und Brust-/Rückenprotektoren.Bitte rechtzeitig reservieren und im Shop vor Ort bezahlen!www.bike-welt.atProtektorenset: € 30,-- pro Tag. Bei Bikeverleih Protektorenset mit Helm gratis.Knie-/Schienbein- und Ellenbogenschützer von TSG haben die SAAC Guides mit dabei (kostenloser Verleih).Kosten: 32,- Euro plus 3,- Euro Keycard-KautionDie Teilnahme ist kostenlos.Infos und Anmeldung www.saac.at/bike