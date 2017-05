03.05.2017, 15:40 Uhr

Pensionisten schossen um Bezirksmeisterschaft in der „Pinzgauer Spielart“

PONGAU (aho). Sechs Damen- und 16 Herrenmannschaften beteiligten sich bei den Bezirksmeisterschaften des Österreichischen Pensionistenverbandes im Stockschießen. Die Damen spielten in Bischofshofen, wo sich die Schwarzacher den Titel sichern konnten. Platz zwei ging an Bischofshofen, Rang drei an Bad Gastein. Bei den Herren gab es Vorrunden in Radstadt und St. Johann. Das bessere Ende hatte im Finale die Moarschaft von St. Johann 1, die sich knapp gegen Bischofshofen durchsetzen konnte. Der dritte Rang ging an St. Johann 2.

