Rallye Team Gastein fährt im Wechselland wieder aufs Podest

04.05.2017, 16:56 Uhr

Die alljährliche Wechselland-Rallye zählt zur Rallye Staatsmeisterschaft und beinhaltet 15 selektive Sonderprüfungen, welche sich durch die vorherrschenden Wetterverhältnisse noch anspruchsvoller gestalteten. „Der Freitag war äußerst schwierig, mit viel Matsch, Regen und Nebel. Wir hatten nicht die optimalen Reifen montiert und konnten daher von Anfang an nicht zu viel riskieren. Oberste Priorität war es, das Auto am Abend heil ins Parc Ferme zu bringen“ sagt Rieder. Trotzdem fanden sich die beiden am Freitag Abend auf Platz 2 der Cupwertung wieder.

Am zweiten Tag bauten Rieder und Pichler bei besseren Wetterbedingungen den knappen Vorsprung aus und konnten mit konstanten Zeiten Rang 2 in der OPC Wertung absichern. Damit behielten sie die Führung in der Gesamtwertung, welche die beiden beim nächsten Lauf Ende Juli im Raum Weiz verteidigen wollen.