Sanjindo Bischofshofen ringt Union Kirchham nieder 

08.10.2017, 11:40 Uhr

Vor gut gefüllter Kulisse wollte Union Kirchham unbedingt den Auswärtssieg einfahren, um die theoretischen Chancen auf den Ligatitel zu wahren, doch auch die Herren des ESV Sanjindo benötigten den Sieg in der 2. Judobundeliga, um den Abstand auf die unteren Tabellenplätze auszubauen.Kämpfe bis ans ZeitlimtSchon der erste Kampf in dieser Begegnung musste, wie so viele, erst durch eine Verlängerung entschieden werden. In einem fast 10-minütigen Kampf bezwang Beiskammer Rupert den Bischofshofner Dengg Christian. Auch die nächsten Kämpfe gingen zumeist bis ans Zeitlimit, doch von nun an häufiger mit dem besseren Ende für den ESV Sanjindo.

Erhitzte GemüterIm zweiten Durchgang wurden die Gemüter der Gäste deutlich erhitzter, vor allem als Wicker Herbert auch die zweite Begegnung wiederholt für sich entscheiden konnte und so einen großen Schritt in Richtung Heimsieg machen konnte. Nicht nur Wicker Herbert, sondern auch Leschinger Max, der ungarische Legionär Fogasy Gergö und Wartbichler Hannes konnten den Kampf für den ESV Sanjindo ungeschlagen beenden.Harter Kampf„In einem harten Kampf, der sich besonders durch lange Kämpfe auszeichnete, haben wir es doch wieder geschafft zu Hause den Sieg zu holen. Jetzt müssen wir uns aber schon auf den letzten Kampf der Saison konzentrieren und hoffen, dass wir auch in dieser Begegnung wieder so lautstark von den Besuchern unterstützt werden wie heute.“, so der heute unbesiegt gebliebene Wicker Herbert.Heimfestung BischofshofenZu Hause musste sich der ESV Sanjindo in dieser Saison erst einmal geschlagen geben und so hofft man auch im letzten Kampf der Saison, am 3. November, gegen Wattens die Halle mit einem Sieg zu verlassen.