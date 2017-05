Sanjindo verliert enges Salzburg-Derby in Bischofshofen

02.05.2017, 13:49 Uhr

Chamberlain und Wartbichler zweimal Sieger

Zur Halbzeit lagen die Hausherren mit 3:4 zurück, konnten den Rückstand dann nicht mehr aufholen. "Wir hatten in der zweiten Runde etwas Pech mit den Schiedsrichter-Entscheidungen", sagt Fabian Moosbrugger, der gegen Europameister Kukolj keine Chance hatte. Im ersten Duell hielt Moosbrugger noch knapp zwei Minuten dagegen, der zweite Kampf war bereits nach 10 Sekunden entschieden.Für Sanjindo siegten Frazer Chamberlain und Hannes Wartbichler jeweils in beiden Kämpfen. Herbert Wicker und Michael Niederdorfer konnten je ein Duell für sich entscheiden. Matthias Kellner und Pascal Auer unterlagen ihren Gegnern in beiden Kämpfen.

Verstorbenem Obmann gedacht

Eröffnet wurde die Begegnung mit einer Schweigeminute und einer emotionalen Gedenkrede vom verletzten Sanjindo-Kapitän Anton Wicker für den kürzlich verstorbenen Obmann Rupert Kreuzberger. Ihm zu Ehren kämpften die Bischofshofener mit dem Schriftzug "Rupi" am Rücken ihrer Anzüge. Auf einer Tafel war das Konterfei des Verstorbenen angebracht, damit er seinen Sanjindos noch einmal zuschauen konnte.