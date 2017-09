Schwarzacher Plattenwerfer sind Doppel-Landesmeister in der Mannschaft

28.09.2017, 14:49 Uhr

Titel nach 20 Jahren zurückgeholt



Klaffenböck ist Einzelseniorenmeister



In "Brauchtum-Kategorie" das Doppel fixiert



In der Kategorie Sport, welche die größere der beiden Kategorien ist, holten die Schwarzacher nach 20 Jahren wieder den Titel in der 1. Landesliga. In vier spannenden Durchgängen setzten sich die Pongauer gegen die starke Konkurrenz durch. "Die 1. Landesliga ist sehr ausgeglichen. Wir waren in den letzten Jahren fünfmal Vizemeister. Heuer gelang uns erstmals seit 1997 endlich wieder der Landesmeistertitel", freut sich Christian Laner. Denkbar knapp geschlagen geben musste sich das Team Hofgastein 1 auf Rang zwei, gefolgt von den Wiederaufsteigern Taxenbach 1.In der 2. Landesliga setzte sich St. Johann aufgrund der besseren Quote vor Hofgastein 3 durch. Damit stellen die Pongauer Teams zwei der drei Aufsteiger. Die erfolgreichen Schwarzacher landeten auch in den Einzelbewerben immer wieder in den vorderen Rängen und so konnten sie sich heuer den Vize-Landesmeistertitel im Mannschaftsgload-Bewerb (Einzel-/Mannschaftswertung) sichern. Bei den Senioren krönte sich Helmut Klaffenböck aus Schwarzach sogar erstmals zum Einzel-Landesmeister (60+).Neben den Erfolgen in der Kategorie Sport räumten die Schwarzacher ebenso in der Kategorie Brauchtum ab. Dort sicherten sie sich – nach zweijähriger Pause im Landesverband der Brauchtumsplattenwerfer – in vier Durchgängen den Landesmeistertitel.