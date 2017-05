Tischtennis der Superlative in Bischofshofen

11.05.2017, 19:02 Uhr

Zu Beginn durften zwei Lokalmatadore aus dem Pongau, zum einen(ESV Bischofshofen) und zum anderen(HSV St. Johann) gegenundantreten. Beide Spiele gingen leider nicht zugunsten der Lokalmatadore aus.Jean-Michel Saive war 1994 die Nummer 1 der ITTF Weltrangliste, nahm an 7 olympischen Spielen teil und gewann unter anderem 2001 mit seinem damaligen Club Royal Villette Charleroi die Weltmeisterschaft. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Philippe Saive spielte 1997/1998 in der deutschen Bundesliga und wurde mit dem Verein Borussia Düsseldorf Deutscher Meister. Auch er nahm mehrfach an den olympischen Spielen teil.Die beiden boten ein Match der etwas anderen Art. Unter anderem wurden die Zuschauer mit in das Spielgeschehen eingebunden, sei es als Balljungen oder aber als Spieler. Auch ein überdimensionaler Tischtennisschläger sorgte mit dem richtigen Hüftschwung für genügend Durchschlagkraft.Rundum war es für alle Zuschauer, egal ob selbst Tischtennisspieler oder Zuseher eine gelungene Veranstaltung, die wieder einmal mehr zeigt, dass dieser Sport alt und jung zusammenbringt.Der ESV Bischofshofen bedankt sich recht herzlich bei allen Zuschauern, Sponsoren und Organisatoren, die dieses Event ermöglicht haben!