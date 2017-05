Torfestival in Radstadt.

14.05.2017, 21:25 Uhr

Bei herrlichem Fußballwetter erlitt der UFC Stuhlfelden ein schweres Debakel in Radstadt. Bei idealem Fußballwetter bekamen die ZuseherInnen in der 2. Spielhälfte ein wahres Fußballfestival zu sehen.

Meisterschaftsspiel der 2. LLS

UFC Radstadt : USV Stuhlfelden 8:1 ((2:1).

Radstadt (ga). Bereits in der 2“ konnte Spielterainer und Top-Scorer Wolfgang Krof zum 1:0 für Radstadt ein netzen. Durch einen schnell gespielten Konter erzielte Andreas Kofler den Ausgleich zum 1:1. In der 23“ konnte Wolfgang Krof mit einem sehenswerten Treffer das 2:1 für Radstadt erzielen. In der ersten Spielhälfte waren die Pinzgauer durch ihr schnelles Konterspiel gefährlich. Gleich nach Wiederbeginn 48“ brachte Nico Leitgeb den UFC Radstadt mit 3:1 in Führung. Von hier weg erspielte Radstadt Chance um Chance, ausgehend von sehenswerten Spielzügen und der Torreigen begann. Zuerst erhöhte wiederum Wolfgang Krof auf 4:1, Daniel Ratgeb in der 61“ auf 5:1, Nico Leitgeb in der 75“ auf 6:1, dann war es wieder Wolfgang Krof der in der 82“auf 7:1 erhöhte und in der 86“ zum verdiente 8:1 einhämmerte.„Unserer Jungs haben heute wieder einmal als Team und als besonders spielfreudige Elf überzeugt. Stuhlfelden konnte etwa eine Halbzeit dagegen halten, brach aber nach den 3:1 nach und nach auseinander. Aus dem gut spielendem Ensemble ist unser Spielertrainer Wolfgang Krof mit seinen 5 Treffern besonders hervor zu heben. Wir können stolz auf die bisherige Saison sein“, sagte mit Freude Wolfgang Prehal Vize-Präsident des UFC Road House Radstadt.Tore: 2“, 23“, 53“, 83“, 86“ Wolfgang Krof, 48“, 75 „ Nico Leitgeb, 61“ Daniel Ratgeb; 19“ Andreas Kofler