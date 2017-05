Trail ist wieder Höhepunkt des Schwarzacher Lauffests

05.05.2017, 18:33 Uhr

Dabei wäre das Teilnehmerinteresse enorm, wie der ambitionierte Trailrunner erzählt: "Die Startplätze waren binnen weniger Stunden komplett ausgebucht. Wir hätten auch locker 600 bis 700 Läufer aufnehmen können", sagt Zitzenbacher. Genau das wollen die Schwarzacher aber nicht – sie setzen lieber auf das kleine, überschaubare Laufevent mit persönlichem Flair.

Titelverteidiger am Start

Hotspots an Labestellen

Kinder im Fokus

Hervorragendes Miteinander

Zu den Favoriten zählen heuer die drei Erstplatzierten aus dem letzten Jahr, die allesamt wieder am Start stehen werden – allen voran der österreichische Sieger Philipp Brugger. Auch der Italiener Ivan Paulmichl, der im Vorjahr verletzt absagen musste, gehört zu den Anwärtern auf einen Spitzenplatz."Für die Laufprofis ist der Schwarzach Trail ein erster Formtest in der Saison, weil die Distanz mit 47 Kilometern eher kurz ist", weiß Zitzenbacher. Er selbst hält mittlerweile schon bei 58 Läufen über mindestens 42 Kilometer Distanz. Innerhalb der nächsten drei Jahre will er sein neues Ziel von insgesamt 100 (Ultra-)Marathons erreichen.Nach dem Bewerb in Innsbruck ist der Schwarzach Trail der zweite Saisonlauf dieser Güteklasse, wobei im Pongau doppelt so viele Höhenmeter auf fast ausschließlich unbefestigten Wegen im Gelände absolviert werden müssen. Hotspots für die Zuschauer sind neben dem Start-/Zielbereich besonders die Labenstationen Böndelsee, Althaus und Heimatmuseum St. Veit sowie die Meislsteinalm.Wie jedes Jahr sind beim Lauffest auch die Kinder ein wichtiger Teil der Veranstaltung. Während die Trail-Läufer schon um 9 Uhr mit einem Zeitlimit von 10 Stunden starten, geht für die Kleinen das Laufspektakel ab 11 Uhr los. Beginnend mit den Ältesten (Jahrgang 02/03) absolvieren alle sechs Altersklassen im Startintervall von 20 Minuten ihr Rennen. Die entsprechenden Distanzen liegen dabei zwischen 300 und 1.800 Metern.Mit dem neuen Sponsorpartner Salomon konnte die Veranstaltung 2017 noch einen weiteren Schritt in Richtung Professionalität machen. Das Wichtigste ist den Organisatoren das gute Miteinander: "Die Region stellt sich hinter uns, von den Grundbesitzern bis zu den Gemeinden. Es gibt keine Schikanen, das ist ein großer Pluspunkt und darauf sind wir stolz", freut sich Zitzenbacher. Alles, was vom Laufevent übrig bleibt, wird übrigens guten Zwecken zugeführt. "Ein großer Teil fließt in die eigene Nachwuchsförderung unseres Vereins, ein Teil ging zuletzt an die Bergrettung und ein Teil an Wings4Life."