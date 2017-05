UFC Altenmarkt 1b Sieger im Enns-Pongau Derby

15.05.2017, 08:22 Uhr

In einem kämpferisch betonten Spiel konnte der UFC Altenmarkt 1b den USC Flachau 3 wichtige Punkte für sich einfahren.

UFC Altenmarkt 1b : USC Flachau 3:2 (1:1)

Altenmarkt (ga). In einem kämpferischen, mit Derby-Charakter behafteten, aber fairen Spiel konnte der UFC Altenmarkt 1b knapp aber nicht unverdient den USC Flachau mit 3:2 besiegen. Bereits in der 23“ konnte Andreas Tripolt Altenmarkt mit 1.0 in Führung bringen. Nur 2 Minuten später erzielte Maximilian Skringer den Ausgleich für den USC Flachau. In der ersten Spielhälfte war der USC Flachau die bessere Mannschaft konnte aber die leichte Feldüberlegenheit nicht in Tore umsetzen. Mit einem herrlich getretenen Freistoß brachte Bernhard Birnbacher in 51“ Altenmarkt mit 2:1 in Führung. Der Ausgleich in der 58“ erfolgte wiederum durch ein von Johannes Ortner erzieltes Freistoßtor zum 2:2. In der 62“ netzte Andreas Tripolt nach einer schönen Aktion zum 3:2 für Altenmarkt ein. Trotz starker Schlussoffensive konnte Flachau den Ausgleich nicht mehr erzielen. Insgesamt war es ein Spiel zweier ausgeglichenen Mannschaften, wo ein Unentschieden eher gerecht gewesen wäre. Sehr fragwürdig und nicht nach vollziehbar waren auch die Schiedsrichterentscheidungen welche meisten die Mannschaft von Flachau benachteiligt haben. “So ist Fußball, Flachau war in der ersten Hälfte überlegen, wir haben aber die 3 Punkte gemacht das zählt“, war das Kommentar der Altenmarkter Fans. „Die Tore haben wir uns leider selber gemacht, es fehlt uns noch die erforderliche Abgebrühtheit, aber der Weg führt vorwärts“, war die kurze Stellungnahme von Flachaus Sektionsleiter Stv. Johannes Schiefer.Tore: 23“, 62“ Andreas Tripolt, 51“ Bernhard Birnbacher; 25“ Maximilian Skringer, 59“ Johannes Ortner