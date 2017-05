Unglückliche Niederlage gegen den Tabellenführer.

07.05.2017, 22:24 Uhr

In einem hochklassigen Spiel unterlag der der SV Schwarzach dem Tabellenführer SK Strobl.

SV Schwarzach : SK Strobl 0:2 (0:0)Schwarzach (ga). Das Spitzenspiel der Landesliga zwischen dem SV Schwarzach und SK Strobl bot für die ZuschauerInnen alles, es wurde kampfbetont, schnell, hochklassig aber fair gespielt. Die erste Spielhälfte gehörte der Heimmannschaft. Schwarzach spielte ein gutes Pressing und waren über die Flügel gefährlich, konnten aber den letzten Pass nicht effektiv genug spielen. Einmal verhinderte die Stange einen Treffer für Schwarzach. Die ersten 25 Minuten der 2. Spielhälfte gehörten eindeutig den Stroblern und ihr Stürmer-As Thomas Stadler konnte in der 58“ per Kopf zum 1:0 für Strobl ein netzen. Als in der 73“ Johann Wagenbichler den Ball unglückllich ins eigene Tor ( 2:0 für Strobl) lenkte, war das Spiel gelaufen. Insgesamt wäre nach dem Spielverlauf ein Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen.„Wir haben heute einen etwas glücklichen Sieg eingefahren, so ist halt der Fußball“, war die Meinung der Fans von Strobl. „Meine Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel geliefert vor allem in der ersten Hälfte hatte wir Chancen auf Tore, diese leider nicht genützt. Es geht wieder aufwärts und die letzten Runden werden wir ein gutes Spiel zeigen“, so Wolfgang Schäfer Trainer des SV Schwarzach.Tore: Johann Wagenbichler (Eigentor); 58“ Thomas Stadler