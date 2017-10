01.10.2017, 20:21 Uhr





In einem flotten Spiel schien es lange Zeit so, als würde der USC Ramingstein als 1:0 Sieger vom Platz gehen, bis Matthias Steinlechner in der 97. Spielminute den Ball zum 1:1 ins Tor befördert und rettet damit dem USC Flachau einen Punkt.