Wahre Härte auf 84 Kilometern beim Jubiläumstrail in Schwarzach

25.04.2018, 09:47 Uhr

Über sieben Gipfel laufen

Viele helfende Hände

Früher Start, spätes Ende

Viel wurde getüftelt und geplant, um den Teilnehmern der Jubiläumsausgabe etwas Einmaliges bieten zu können. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Nicht weniger als sieben Gipfelkreuze sind auf der Jubiläumsstrecke zu absolvieren. Nach der zweiten Teamleitersitzung ist das Organisationsteam schon jetzt voll auf Kurs. "Die Vorbereitungen laufen bestens, nur der Schnee könnte weniger sein", sagt der Organisationsleiter und Erfinder des Lauffests, Fredl Zitzenbacher.Die größte Herausforderung sieht er in der Streckenmarkierung – immerhin ist der Jubiläums-Trail um 37 Kilometer länger als im Vorjahr. "Wir brauchen heuer noch mehr freiwillige Helfer. Und es stellt sich die Frage, ob der Schnee auf den Gipfeln bis Anfang Juni überhaupt gänzlich weg geht. Jedenfalls werden wir die Strecke gemeinsam mit der Bergrettung absichern", sagt Zitzenbacher.Obwohl die Schwarzacher für ihr großes Lauffest das Teilnehmerfeld von 150 einmalig auf 300 Läufer angehoben haben, waren die Startplätze nach nur wenigen Tagen vergeben. Die Teilnehmer aus zehn Nationen – darunter die absolute österreichische Trailrun-Elite – werden am 2. Juni um 5 Uhr auf die Strecke gehen. "Es ist eine neue Situation mit so vielen Teilnehmern. Start- und Endzeit sind dementsprechend sehr früh bzw. sehr spät angesetzt. Aber die Vorfreude auf unser Fest ist einfach riesig", sagt Zitzenbacher.Auf Unterstützung kann sich das Schwarzacher Organisationsteam verlassen: „Seit 2017 haben wir mit Salomon einen großartigen Partner an unserer Seite, der wesentlich zum Erfolg unseres Events beiträgt. Dass dem so ist, kann man auch am perfekten Outfit unseres Kernteams erkennen", sagt Zitzenbacher.