Zweites Sport Art Skitouren Race

21.01.2018, 23:32 Uhr

Letztes Wochenende fand das zweite Sport Art Skitouren Race in Altenmarkt statt.

ALTENMARKT (ms). Als eine in dieser Form weitum einzigartige Veranstaltung präsentierte sich das Sport Art Skitouren Race. Kombiniert mit dem Safety-Workhop der Bergrettung Altenmarkt und vielen Ausstellern die die Neuheiten der Skitourenausrüstung zeigten und sie zum Testen anboten, ist diese Veranstaltung weitum einzigartig.Das hatte sich natürlich nach der Premiere und dem Erfolg des Vorjahres herumgesprochen. Daher folgten gleich um 40 Teilnehmer mehr als im Vorjahr der Einladung und sammelten sich um 16.30 Uhr zum Startschuss bei der Talstation der Hochbifangbahn. Dabei gab es wieder zwei untschriedlichen Bewerbe, nämlich die lange und die kurze Distanz. Während die einen begannen mit ihren Tourenskiern regelrecht auf den Hochbifang zu laufen, wählten die anderen einen etwas gemütlicheren Schritt. Die Teilnehmer der langen Distanz fuhren nach dem ersten Erreichen des Ziels beim Berggasthof Hiochnössler der Familie Hallinger wieder nach unten, um den Berg ein zweites Mal zu bezwingen. Andere wiederum hatten nach dem ersten Aufstieg schon reichlich genug vom TourenRun.

Auch viele Kinder entschieden sich in diesem Jahr zur Teilnahme. Veranstalter Sport Art rund um Elfriede Rungaldier, Rupert Huber und Erwin Rudorfer mit tatkräftiger Untrerstützung von Franz Pfeiler stellten ein eigenes Firmen-Team.Nach 20 Minuten war auch schon der Erste oben im Ziel angekommen. Alberti Matthias von Seebacher La Sportiva-Rennta nahm jedoch die lange Distanz auf sich und machte sich gleich auf den Weg in Richtung Runde zwei. Den Tagessieg bei der Kurzen Distanz entschieden Tom Pichler vom Team Sport Art. Natürlich war bei den Veranstaltern die Freude riesig.Eine sehr gelungene Veranstaltung, die bei den Sportlern auf großen Zuspruch stieß. Auch die Vertreter der Marktgemeinde Altenamrkt Bgm. Rupert Winter und Vzbgm. Peter Listberger lobten den Event. Bei der Überagabe der Preise an die Sportler teilten sie ihre Freude über den großen Erfolg des 2. Sport Art Skitouren Races mit.