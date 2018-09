15 Jahre Billard-Pub Ball'azzo

07.09.2018, 16:01 Uhr

Im September 2003 wurde das Ball'azzo vom Union Billard Sport Club Pongau eröffnet. Das Billard-Pub hat in den letzten 15 Jahren einige Veränderungen und viele Turniere erlebt.

Werkstätte wird zu Pub



ST. JOHANN. Seit 15 Jahren ist das Ball'azzo nicht nur Stammlokal des Union Billard Sport Club (UBSC) Pongau, sondern auch ein beliebter Treffpunkt in St. Johann. In den vergangenen Jahren hat sich viel getan.Nachdem das ehemalige Vereinslokal Etage 2003 vom UBSC Pongau aufgelassen wurde, entschied sich der Verein ein eigenes Lokal zu öffnen. Die ehemalige KFZ-Werkstätte von Mazda-Kappacher wurde, vorrangig von den Vereinsmitgliedern, renoviert und umgebaut. Am 21. September fand die feierliche Eröffnung statt.

Neuer Wirt



Das Ball'azzo wächst



Nicht nur Spieler



Der ehemalige Etage-Wirt Christian Teppan, ging mit seinem Restaurant "Havannah" neue Wege. Ein neuer Pächter fand sich in dem UBSC-Mitglied und Gastronom Heini Strobl. Dieser ist gelernter Koch und Konditor und war im Etage bereits als Kellner tätig. Das Ehepaar Andrea und Heini Strobl führen seit der Eröffnung das Ball'azzo mit Leidenschaft und Erfolg.2007 wurde die "Pfister Arena" zugebaut und damit standen zusätzlich zu den acht vorhanden Tischen vier weitere zur Verfügung. Zur gleichen Zeit wurde ein weiter Saal für Nichtraucher etabliert und die Küche erweitert. Zur Freude der Billardspieler wurde die technische Ausstattung Live-Streaming und -Scoring in den letzten beiden Jahren auf den neuesten Stand gebracht. Auch die Innenausstattung wurde in dieser Zeit renoviert. 2018 übersiedelte der Dartbereich in die Galerie und die neuen Bereiche "Onkel Theos Hütte" und "Heinis Klamm" entstanden.Das Ball'azzo hat sich seit seiner Eröffnung zu einem beliebten Treffpunkt in St. Johann entwickelt und bietet über das ganze Jahr Veranstaltungen. Neben den zahlreichen Billardturnieren wie der Österreichischen Staatsmeisterschaft veranstalten die Wirtsleute Konzerte, Feste und besondere kulinarische Tage. Besonders stolz ist Heini Strobl auf seine Eisbahn die bereits ab September zum Stockschießen einlädt.