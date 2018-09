20 Jahre Bodyland: Stefan Würnitzer blickt in die Vergangenheit

13.09.2018, 17:39 Uhr

1998 gegründet, zählt das Bodyland heute mit zwei Standorten zu den wichtigsten "Nahversorgern" im Fitnessbereich.

Positives weitergeben



Für den "Nicht-Sportler"



Gesundheit wird wichtiger



Ganzheitlicher Ansatz



ST. JOHANN, BISCHOFSHOFEN (aho). Als erstes großes Studio hat das Bodyland vor 20 Jahren Fitness in den Pongau gebracht. Knapp 2.000 Gäste besuchten damals die Eröffnungsfeier am 10. Oktober 1998 in Bischofshofen. Heute zählt das Bodyland mit den beiden Standorten in St. Johann und Bischofshofen zu den wichtigsten Fitness-Anbietern."Meine Frau Gabi und ich leben selbst sehr gesundheitsbewusst, Sport war immer Teil unseres Lebens. Wir haben auch so viele positive Erfahrungen mit Sport gemacht, dass wir diese an andere Leute weitergeben wollen", beschreibt Gründer und Inhaber Stefan Würnitzer seinen Antrieb, der bis heute der gleiche ist.Das Bodyland erlebte und überlebte zahlreiche Entwicklungen und Strömungen aller Richtungen im Sport. Nicht nur die Geräte haben sich weiterentwickelt. "Die große Veränderung ist heute, dass wir nicht mehr den Sportler, sondern eher den Nicht-Sportler ansprechen", sagt der Diplomsportlehrer. Was er damit meint? "Heute interessieren sich rund 20 Prozent der Bevölkerung für Fitness. Unser Hauptanliegen ist es, die anderen 80 Prozent davon zu überzeugen, wie wichtig Fitness für ihren Körper ist."In den letzten 20 Jahren habe sich das Interesse der Pongauer laut Würnitzer in etwa verdoppelt. Vor allem der Gesundheitsfaktor habe stark an Bedeutung gewonnen. Neben der Ästhetik gibt es noch viele andere Motive: "Muskeltraining stärkt zum Beispiel den Bewegungsapparat, den Stoffwechsel, senkt durch Kapillarisierung den Bluthochdruck und hilft gegen Osteoporose", zählt der 63-Jährige einige Beispiele auf.Mit dem zweiten Standort in St. Johann, der im Jahr 2005 eröffnet wurde, bietet das Bodyland heute eine große Bandbreite. Seit jeher steht Fitnesszentrum für ein gemeinsames Ziel, das durch Betreuung und Begleitung im Training sowie durch ein sportwissenschaftliches Fundament erreicht wird. Mit sieben Fixangestellten und fünf zusätzlichen Kursleitern versorgt das Bodyland seine Kunden in St. Johann rundherum. Die zugehörige Diskont-Variante "mybody" in Bischofshofen spricht mit einem anderen Konzept vor allem junge Leute an. "Was uns von vielen unterscheidet, ist der ganzheitliche Ansatz. Langfristigkeit im Training ist das Wichtigste und darauf setzen wir", ist Würnitzer stolz.