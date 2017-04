Die Fa. Mauch in Eben/Niedernfritz ist Garant für Top-Leistungen.

24.04.2017, 08:36 Uhr

Große MAUCH HAUSMESSE in Eben von Freitag 21. bis Sonntag 23. April. Die Fa. Mauch lud wie jedes Jahr zur traditionellen Frühjahrshausmesse ein. Die Mauchhausmesse wurde wieder von interessierten KundenInnen bestens besucht.

Eben/Niedernfritz (ga). Der regionale Landmaschinenvertrieb erstreckt sich über das gesamte Bundesland Salzburg bis ins steiermärkische Ennstal. Kompetente Beratung und der damit verbundene Verkauf inklusive verlässliches Kundenservice machen die Fa. Mauch zum verlässlichen Ansprechpartner für landwirtschaftliche Maschinen.Praxisnahe BeratungDie Fa. Mauch setzt wie in den vergangenen Jahren auf das bewährte Konzept der praxisnahen Fachberatung. Interessenten werden von den top geschulten Mauch-Mitarbeitern beraten. Am hauseigenen Demogelände wurden die Maschinen vorgeführt und konnten selbst ausprobiert werden!Kunden kommen voll auf ihre Kosten.Es gibt neue und gebrauchte HOFTRAC, RAD- u. TELESKOPLADER, neue und gebrauchte WERKZEUGE, NEU-, VORFÜHR-, u. GEBRAUCHTTRAKTOREN, sowie neue und gebrauchte LANDMASCHINEN zu sehen.Als Generalimporteur der Marken Weidemann und Merlo, Bressel und Lade, Bema uvm. überzeugt die Firma Mauch bereits seit vielen Jahren durch Kompetenz, umfangreiche Auswahl und österreichweiten Service. Als Importeur für Salzburg und Bezirk Braunau gehört auch der Fendt-Traktor im Angebot. h. Die regionalen Landtechnik-Kunden kommen bei der Fa. Mauch nicht zu kurz: MF, Valtra, Lindner, Reform, Krone, Fella, Farmtech, u.v.a. lassen das Traktorenherz höher schlagen. Besonders beschäftigt sich die Fa. Mauch mit dem Thema Fütterung und Futtervorlage und haben mit den Produkten von Sieplo, Emily und Mehrtens für alle Probleme eine Lösung. Testen konnte man während der Hausmesse der neue e-Weidemann und sich über seine Stärke überzeugen.Der Besuch lohnt sich.Besuchen Sie die Fa. Mauch in Eben/Niedernfritz, sie werden von der Leistungskraft und dem Angebot der Fa. Mauch begeistert sein. Das Team der Fa. Mauch freut sich Sie fachmännisch beraten zu dürfen