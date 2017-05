Jungköche duellierten sich am Herd in Bischofshofen

07.05.2017, 18:56 Uhr

Jeweils 45 Minuten Zeit

Die fachkundige Jury mit den Präsidenten der Salzburger Köche Alois Gasser, Bernhard Frais, Christian Soldan, Thomas Grininger und Hansjörg Stingauer bewertete die einzelnen Gerichte der Jungköche nach den internationalen Regeln des WACS. Die Teilnehmer erwartete eine genau definierte Aufgabenstellung, für die sie jeweils 45 Minuten Zeit hatten. Im Grunddurchgang mussten acht Gourmetlöffel mit einem perfekten Tasting Gericht zubereitet werden. Das Halbfinale erforderte eine Vorspeise für vier Personen. Im Finale galt es dann, eine Hauptspeise für vier Personen zuzubereiten.

Teilnahme bringt Prestige

Organisator Alex Forbes, Trainer des Jugendnationalteams und Obmann der Salzburger Köche, weiß um das Prestige eines solchen Wettbewerbs: "Die Teilnahme an einem Vorfinale macht sich schon sehr gut im Lebenslauf eines jungen Kochs. Wer es ins Finale schafft, hat dann natürlich beste Chancen", sagt Forbes. Auf die Sieger wartet zudem eine finanzielle Belohnung. So erhält der Erstplatzierte 300 Euro und zusätzlich einen Sonderpreis im Wert von 500 Euro.Dass das Niveau des Wettbewerbs jährlich steigt, können die Juroren bestätigen. "Niemand kommt hierher, um einfach nur mitzukochen. Alle Teilnehmer sind bestens vorbereitet und das merkt man auch an den Gerichten, die sie zubereiten", lobt Forbes.Die drei besten dürfen im Herbst zum Österreich Finale nach Innsbruck fahren, um dort um den Staatsmeistertitel zu kochen.