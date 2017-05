St. Johanner Schüler überzeugen bei Businessplan-Wettbewerb

10.05.2017, 15:43 Uhr

Mit Idee zur Kennenlern-App überzeugte die 4N-Klasse der BHAK die Jurymitglieder

Schülergruppen aus ganz Österreich, Südtirol, Bulgarien und Albanien nahmen am Businessplan-Wettbewerb „next generation vol. 11“ der Bank Austria in Innsbruck teil. Ziel der Veranstaltung war es, Schülergruppen von Handelsakademien und Handelsschulen für das Thema Unternehmensgründung zu sensibilisieren und zu begeistern. Auch vier Jugendliche der BHAK St. Johann nahmen an der Veranstaltung teil und erreichten bei der Abschlusspräsentation "Elevater Pitches" den zweiten Platz. Ziel war es, die Jurymitglieder in drei Minuten von der eigenen Geschäftsidee zu überzeugen.

Kennenlernen leicht gemacht

Die St. Johanner Gruppe „Sciloco“ mit Philipp Muth, Tanja Bjelosevic, Anita Jakupovic und Kathrin Kruselburger überzeugte mit der Idee zu einer App zum Kennenlernen von Menschen mit gleichen Interessen.