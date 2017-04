Wissenschaftler aus dem Pongau bei größter Biomasse Konferenz in den USA

23.04.2017, 12:55 Uhr

Neben internationalen Ausstellern wie New Holland, AGCO, Andritz waren auch Persönlichkeiten aus Forschung, Politik und Wirtschaft anwesend.Unter den Vortragenden war auch der gebürtige Pongauer, Anton Astner aus Werfenweng als Referent zu der Konferenz eingeladen worden, der als Wissenschaftler und Lektor im Bereich erneuerbare Energien an der renommierten Universität von Tennessee tätig ist. Dabei präsentierte er eine Studie über die optimierte Nutzung von land- und forstwirtschaftlicher Biomasse für die Standortfindung von Bioraffinerien in den US-Bundestaaten, Kansas, Arkansas, Iowa, Missouri, Nebraska und Oklahoma.Die anschliessendePodiumsdiskussion fand großes Interesse bei zukünftigen Investoren die auch beabsichtigen, diese Methode auch in weiteren Bundesstaaten für die optimale Standortfindung von Biomasse-Anlagen sowie Bioraffinerien anzuwenden. Die Veranstaltung wurde letzte Woche im großen U.S. Bank Stadion in Minneapolis (in dem auch die Super Bowl 2018 abgehalten werden wird) mit einer großen Show und anschließendem Feuerwerk feierlich abgeschlossen.