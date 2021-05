PURKERSDORF / PRESSBAUM. Bei etwas kühlen Temperaturen für diese Jahreszeit wurden in den letzten Tagen die Freibäder eröffnet. Ganz mutige wagten sich bereits in die Fluten und genossen die ersten Züge in den top-ausgestatteten Becken. "Die Wassertemperatur liegt bei 17 Grad und steigt jetzt stetig", erklärt der Badleiter des Wienerwaldbads Purkersdorf Werner Prohaska. "Also mich juckt's jetzt schon! Ich hab' mir einen Neoprenanzug gekauft und werde in den nächsten Tagen den ersten Sprung wagen", so Gemeinderat Thomas Kaspar. Elise Madl ist da noch um einiges zurückhaltender und flüchtet vom kühlen Schatten in die Sonne: "Momentan geht noch eher ein Eis, als das ich bei den Temperaturen ins Wasser gehe." Trotz des kühlen Starts in die Badesaison wirkt das Freibad einladend, ist top gepflegt, weitläufig und bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten. Auch eine großzügige Sonnenterrasse lädt zum Verweilen ein. Bürgermeister Stefan Steinbichler freut sich über die Öffnungsschritte und die erfolgte Umsetzung der geforderten Corona-Maßnahmen in der Freizeitanlage: "Wir freuen uns auf viele gut gelaunte Badegäste und bin wirklich stolz, dass alle Maßnahmen bestmöglich umgesetzt wurden." Auf die Frage wann er den ersten Sprung ins Wasser wagt reagiert der Bürgermeister von Purkersdorf zurückhaltend und schmunzelt: "Bei mir geht's dann bei einer Wassertemperatur von 21 Grad los."

Beheizte Becken in Pressbaum

Auf bereits 20 Grad ist die Wassertemperatur im Strandbad Pressbaum angestiegen, wohlgemerkt, dass das Becken beheizt ist. Florian Kleinhagauer startet als Betriebsleiter und Bademeister heuer in seine 4. Saison und freut sich über die ersten motivierten Badegäste: "Endlich können wir wieder schwimmen!", strahlen die Geschwister Peter und Clemens Haubenhofer um die Wette. Zu kalt ist ihnen das Wasser nicht, auch Mama Alena meint: "Das Wasser ist nicht kalt und in der Sonne wärmt man sich dann schnell wieder auf."