GABLITZ (bw). Herbstfest der Grünen versüßte vielen Kindern den Schulbeginn. - "Zum Ferienabschluss sollen Eltern und Kinder noch einmal Spaß haben können," sagte GGR Florian Ladenstein über das Herbstfest der Grünen. Bei einem Stoffdruck-Workshop konnten Schüler entweder einen Sportbeutel oder einen Rucksack mit Fahrrädern oder einem Babyelefanten bemalen.

Sehr beliebt war auch die Station von Jürgen Weckerle, der mit handwerklich begabten Kindern Nistkästen und Futterhäuschen für Singvögel bastelte. Richtig gruselig war dagegen das Mikroskopieren bei GR Thomas Grün und Gregor Almesberger. In 1.000-facher Vergrößerung sah eine Schmeißfliege fast so gefährlich aus wie ein Dinosaurier. Im Heimatmuseum gleich um die Ecke gab es Ähnliches zu sehen: "Diese Wespe in Bernstein ist Millionen Jahre alt und wurde in Höbersbach gefunden", erklärte Carola Kahl.

"Das war fast die letzte Möglichkeit, Leute in Gablitz zu treffen", bedauerte Kapellmeister Joachim Luitz: "Ab jetzt ist alles abgesagt, leider auch das Oktoberfest des 1. Gablitzer Musikvereins." Statt Blasmusik gab es beim Fest der Grünen Ethno-Musik mit Tanja Kosanovic und ihrer Band "Die Ungeraden" zu hören.

Grüne ließen sich nicht beirren

Keine Angst vor kleinen Viren hatten die Grünen in Gablitz. Das traditionelle Herbstfest kurz vor Schulbeginn fand genauso wie seit vielen Jahren statt: Mit Ponyreiten, Hüpfburg, Slackline zum Balancieren und einer kostenlosen Fahrrad Reparatur-Werkstatt mit Bike-Franz Reitmeier.

Der Mut der Grünen wurde belohnt. Die Sonne schien prächtig, der kalte Wetterumschwung kam erst am Tag danach.

Für andere Veranstalter wird es jetzt immer schwieriger, Feste zu feiern, egal was die Ampel zeigt. Wer geht schon gerne zu einem Indoor-Oktoberfest mit Maske?