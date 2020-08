PURKERSDORF (bw). Der Familiensommer besuchte am Donnerstag den Verein Art Plus. - 20 Kinder durften am Donnerstag im Garten des Vereins ArtPlus in der Hardt-Stremayr-Gasse Farbexperimente durchführen. Obfrau Johanna Knie, die ihre Apotheke kürzlich verkauft hat und in Pension gegangen ist, hatte alles gut vorbereitet: Große Plakate, viele Pinsel und literweise Farbe in allen Tönen.

Besonders cool fanden Felix Kreissler und seine Freundinnen vom Purkersdorfer Kindergarten, Leni Krenn und Leonie Sedelka, die Schüttbilder. Zuerst wurden verschiedene Farben in einem Becher zusammengeleert und - schwuppsdiwupps - im Handumdrehen in eine Schachtel geschüttet, deren Boden bemalt werden sollte. Wunderschöne batikartige Muster flossen heraus. Mit dem Flammenwerfer "Torch 400" waren die Bilder schnell trocken und noch schöner.

"Wir renovieren unser Vereinshaus schon seit einem Jahr, es gibt aber immer noch sehr viel zu tun. Im Oktober wollen wir die Künstlerei mit einer großen Gemeinschaftsausstellung eröffnen", sagte Johanna Knie. Die von Shirin Ordelt und ihrer Freundin Elisa gemalte Blumenwiese und andere Kinderbilder wird man bei der Vernissage vielleicht auch bewundern können.

Ein kleines Haus der Kunst

Es war eine gute Idee der Stadtgemeinde, den Purkersdorfer bildenden Künstlern eine ehemalige Gemeindewohnung zur Verfügung zu stellen. In der Hardt-Stremayr-Gasse entsteht seit einem Jahr in Eigenregie ein künstlerischer Freiraum, der viel Potential in sich birgt. Hobbykünstler können gemeinsam experimentieren, Erfahrungen austauschen und sich kreativ weiterentwickeln.

Im Rahmen des Familiensommers bot die "Künstlerei" heuer erstmals auch einen Malkurs für Kinder an, die daran sichtlich großen Spaß hatten.