Der VOICE Choir ist ein noch recht junger Chor in Wien, der hauptsächlich englischsprachige Popmusik in Chorversionen singt. Dafür gibt es an einigen europäischen Hochschulen eigene Lehrgänge. Karin Wagner und Pamina Löwy haben den Chor vor zwei Jahren gegründet und freuen sich über extrem starken Zulauf.

Die Musik ist eine Auswahl aus der Lieblingsmusik der beiden Gäste.

Zu hören im Internet ab 21. September 2020 zwei Wochen lang unter https://soundcloud.com/radio-wienerwald/sets und danach unter https://www.youtube.com/watch?v=Xw6ikbQ2twY