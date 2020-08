PURKERSDORF (bw). Der Kultursommer Purkersdorf endete mit einer Geburtstagsparty. - Vier Tage lang probte Wolfgang Grün-zweig in der Bühne, denn beim Jubiläumskonzert seiner Band "gruen2g" sollte jeder Ton sitzen. Sogar zwei Nummern der neuen CD "Phoenix", die kurz vor der Fertigstellung steht, gab es zu hören. Mit Sohn Jakob Grünzweig am Schlagzeug, Georg Berner am Bass und dem Keyboarder Roland Bohunovsky rockte die 1995 gegründete Band mit mächtigem Groove im Herzen.

Auf ein Saxophonsolo von Karl Takats mussten die Rockfans diesmal verzichten: "Ich war in meinem Garten in Gablitz auf Urlaub und konnte coronabedingt nicht üben", redete sich der Bühnen-Zampano aus. Ein Ständchen zu seinem 63. Geburtstag, gesungen von Stadtschauspieler Helmut Tschellnig und "Bluesinger" Egon Gröger, bekam er auch so.

Bürgermeister Stefan Steinbichler war glücklich, dass die Stadtgemeinde trotz Corona zumindest einen Mini-Kultursommer zustande gebracht hat: "Wir haben nur positives Feedback bekommen."

Neben den Flitterwöchnern Ulrike und Josef Baum war auch Kunstmaler Erich Horns im Publikum und feierte mit Gattin Elisabeth Mayer in der 1. Reihe seinen 72. Geburtstag.

Ein Heimspiel für den Rockdoktor

Seit 25 Jahren ist Wolfgang Grünzweig ein Fixstern der heimischen Rockszene. Der seit 1982 in Purkersdorf lebende Arzt, Gitarrist und Sänger hat seit 1995 in unterschiedlichen Besetzungen neun CDs mit Eigenkompositionen eingespielt. Eine live im Nikodemus aufgenommene DVD mit Songs von Eric Clapton runden sein Œuvre ab.

Neben anständiger Rockmusik finden sich bei "gruen2g" auch Liebeslieder und Songs im Wiener Dialekt. Die "tiefste Schiene des Austropop" wird man bei Wolfgang Grünzweig nicht finden, dafür Texte mit lyrischer Qualität.