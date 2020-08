Am 21.8 wurde zum Lagerfeuer Konzert in die Villa Kunterbunt geladen. Eva K. Anderson- eine zarte Person mit starker Stimme- machte, Corona bedingt, den verspäteten Kultur Auftakt in der Villa Kunterbunt. Kleine und große Gefühle wurden von Eva K. Anderson besungen, vor allem aber liebt sie das Wasser und die Bäume, zu denen sie eine besondere Beziehung hat. Diese kommen ebenfalls in ihren Texten vor. Sie habe sich sofort in die Lokation verliebt, denn vor der Künstler Garderobe stehe eine schöne Linde. Wer Christa Stürmers "Ich lebe" singen kann, braucht keine große Band. Mit der neuen Vertextung Gone Digging aus dem Album Go with the Flow überraschte Eva K. Anderson das Publikum. Tom Prade sorgte für gefühlvolle Gitarrenbegleitung.

Ein Abend, den Brigitte Machat, Petra Eder, Joe Najo, Tom Vulgaris und Wolfgang Janschiz nicht vergessen werden.

Die Sängerin hat sich ein Lagerfeuer erbeten- in der kühlen Pfalzauer Nachtluft kein Fehler. So durften die Gäste diesen Sommerabend noch am wärmenden Feuer ausklingen lassen.