Am Freitag verabschiedete sich eine große Trauergesellschaft in Pressbaum von Gerhard Moser. Neben seiner jahrzehntelangen Arbeit im Innenministerium war er von 2005 bis 2010 auch ein sehr beliebter und allseits anerkannter Gemeinderat von Pro Pressbaum. Seine Expertise brachte er sowohl beim Prüfungsausschuss als auch bei den Ausschüssen für Kunst & Veranstaltungen ein. Außerhalb der Politik unterstützte er mit seinem persönlichen Einsatz auch selbst viele Veranstaltungen in Pressbaum gemeinsam mit seiner Ehefrau Maria. Im Jahr 2012 erhielt er eine Ehrenurkunde als Dank und Anerkennung der Stadtgemeinde. 2018 feierte er die goldene Hochzeit in der Pfarrkirche. In seiner Ansprache vor der Trauergemeinde erinnerte Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner an den stets konstruktiven Einsatz des Verstorbenen.