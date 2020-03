Wenn zur Faschingssitzung die Gilden-Hymne ertönt, kann man sicher sein, dass die Duckhüttler schon wochenlang mit den Vorbereitungen beschäftigt waren, um die Gäste mit einem gelungenen Gag-Feuerwerk zum Lachen zu bringen. Vom 21. bis 23. Februar war im Stadtsaal Spaß angesagt und das zum zehnten Mal, also schon ein kleines Jubiläum. Wenn man das Faschingstreiben der Duckhüttler schon einige Jahre verfolgt hat, kommt man nicht umhin festzustellen, dass die Gilde jedes Jahr "einen" drauflegt. Das wurde am Faschingswochenende 2020 auch mit einigen Verdienstorden des Bundes Österreichischer Faschingsgilden belohnt. So bekam Richard Breier, Präsident der Duckhüttler Faschingsgilde, den Bundesverdienstorden. Für Gottfried Grasl, Rudi Schmied, Vlatka Kelava, Peter Frigo und Roland Mayer hatte Alfred Kamleitner, Präsident StV des Bundes Österreichischer Faschingsgilden, den Bühnenverdienstorden mit im Gepäck. An die Kindergarde wurde der Jugendorden verliehen, und die Jugendgarde darf sich von nun an mit dem BÖF Gardeorden in Silber schmücken. Eine Erfolgsgeschichte der Pressbaumer Faschingsgilde, die von fleißigen Mitgliedern, die schneidern, basteln und sich um die Technik kümmern, getragen wird. Eben Dinge, die man nicht so sieht. Der Erfolg beim Publikum aber stellt sich mit bewährter Bühnenpräsenz der Darsteller und ihren maßgeschneiderten Sketches ein. Dafür geben Richard Breier und Hans Zima ihr Herzblut. Aber was wäre die Gilde ohne Kinder- und Jugendgarde, die jedes Jahr dem Publikum unter der Leitung von Gardereferentin Roswitha Hejda neue Showtänze zeigt. Das große Remasuri: Wenn Chefkoch Roland Mayer zur brasilianischen Rettungsschwimmerin mutiert oder erstmals der großartige Wolfgang Gratschmaier zum letzten Indianer wird, der Männerschnupfen zum Thema wird, die Gemeindearbeiter ihren Auftritt haben und Winnetouch zu Gast ist und noch Vieles mehr... Das ließen sich Vizebürgermeisterin Irene Wallner-Hofhansl, der neue Vizebürgermeister Pressbaums Michael Sigmund sowie Abg. z. NR Friedrich Ofenauer und StR Markus Naber nicht entgehen. Nicht zu vergessen: Panzerknacker, Schmetterling, Kuh oder Blumenmädchen fühlten sich dieses Wochenende im Pressbaumer Stadtsaal besonders wohl. Mit ein bisschen Glück konnte man am Ende des Abends einen der vielen Tombola Gewinne mit nach Hause nehmen.